Водитель грузовика задержан за ДТП с маршруткой возле Чернигова, в котором погибли 13 человек

Национальная полиция задержала водителя грузовика, которого считают виновным в совершении ДТП с маршруткой возле Чернигова 7 декабря. В результате аварии 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек умер в машине "скорой помощи", еще один - в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в среду, 8 декабря.

"Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полиция уже провела трассологическую экспертизу для определения точного места и угла столкновения транспортных средств, также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств для исследования работы тормозов, рулевых колес и степени износа шин транспортных средств.

Напомним, что 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".

В результате ДТП погибли 13 человек, еще семерых госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что виновником аварии был водитель грузовика. Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В то же время "Суспільне со ссылкой на очевидца происшествия сообщило, будто водитель фуры говорил, что перед ним начали останавливаться легковые автомобили и грузовик занесло при торможении.

В Черниговской области из-за аварии 8 декабря объявили днем траура.