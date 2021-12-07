МВД после аварии маршрутки возле Чернигова анонсировало изменения в законодательство для повышения безопасности на дорогах

Министерство внутренних дел решило инициировать внесение изменений в законодательство, которые должны повысить безопасность дорожного движения.

Об этом заявил министр Денис Монастырский в обращении, связанном со смертельным ДТП на Черниговщине, где в результате столкновения маршрутки с грузовиком погибли 13 человек.

"Полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия. Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой" резине или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки, а также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности, ни о безопасности других участников движения. Также в этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", - заявил министр.

Напомним, что 7 декабря возле села Брусилов в Черниговском районе на дороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".

В результате ДТП погибли 13 человек, еще семерых госпитализировали в тяжелом состоянии.