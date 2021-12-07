Автомобиль дня: Rolls-Royce Apparition

Водитель этого «Роллс-Ройса» сидит снаружи и смотрит навстречу всем ветрам и дождям. А пассажир спрятан внутри, причём у него нет даже лобового стекла – только узкое окно бокового обзора. Трудно понять, кому нужен такой автомобиль. Впрочем, его и не существовало. Почти.

Конечно, это не официальный концепт-кар «Роллс-Ройс». Это фантастическая модель спроектирована в 2005 году американским студентом Джереми Вестерландом, учащимся в колледже искусств в Лос-Анджелесе. Его идеей было максимально приблизиться к классическим кузовам начала XX века, когда шофёр сидел снаружи, а пассажиры — внутри.

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Получилось, конечно, очень стильно — но абсолютно бессмысленно. У большинства концептов всё-таки есть какое-то логическое обоснование. Здесь же... нет ни шанса представить себе гипотетического пользователя этой садомазохистской машины. Плохо всем. Водителю холодно и мокро, пассажир ничего не видит.

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При этом концепт-кар больше 7 метров в длину, что многовато даже для «Роллсов». Кроме того, дизайнер не предусмотрел никакой связи между кокпитом и местом шофёра, так что если пассажир захочет изменить направление движения в ходе поездки, останется разве что стучать в стенку.

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А пассажиров помещается в эту странную машину аж четверо, и сидят они лицами друг к другу, как за столом переговоров. В общем и целом, практически все автомобильные издания середины 2000-х обратили на концепт Вестерланда внимание. Но никто, никто не одобрил. Впрочем, негативное внимание — тоже внимание.



