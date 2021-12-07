Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым

В настоящее время наложены аресты уже на 249 роSSийских воздушных судов.

Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Фото: new.sipaero.ru

В соответствии с материалами Службы безопасности Украины, наложен арест на 13 пассажирских самолетов, принадлежащих роSSийскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым.

"Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее); ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).

В настоящее время установлено, что 37 роSSийских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров.

"Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе – в европейские страны", - отметили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что в настоящее время наложены аресты уже на 249 роSSийских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на временно оккупированный полуостров. Такие действия являются нарушением норм международного права, поскольку еще в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом.

Напомним, в сентябре украинский суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в Крым.

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