Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым

В настоящее время наложены аресты уже на 249 роSSийских воздушных судов.

В соответствии с материалами Службы безопасности Украины, наложен арест на 13 пассажирских самолетов, принадлежащих роSSийскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым.

"Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее); ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).

В настоящее время установлено, что 37 роSSийских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров.

"Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе – в европейские страны", - отметили в СБУ .

В спецслужбе напомнили, что в настоящее время наложены аресты уже на 249 роSSийских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на временно оккупированный полуостров. Такие действия являются нарушением норм международного права, поскольку еще в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом.

Напомним, в сентябре украинский суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в Крым.