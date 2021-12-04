Kia адаптирует свои автомобили для бездорожья

Компания Kia в США подала патентную заявку на названия Sorento X-Line, Sorento X-Pro, Telluride X-Line, и Telluride X-Pro. Значит, эти модели получат специальную "внедорожную" версию.

Первым в октябре 2021 года дебютировал Kia Sportage в модификации X-Pro. От стандартной версии он отличается, например, стандартным полным приводом, внедорожными шинами B.F. Goodrich, селектором режимов движения Terrain Mode и особым оснащением.

Теперь такие же "внедорожные" версии получат модели Sorento и Telluride, что должно привлечь к ним еще больше покупателей.

Нужно сказать, что модификация X-Pro компании Kia является своего рода аналогом субаровской Wilderness и хондовской TrailSport.

Sportage X-Pro получил светодиодные противотуманные фары, подогрев лобового стекла и форсунок, матовые черные 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и режим движения Terrain Mode с четырьмя программами: Normal, Sport, Smart и Snow.

По слухам, "внедорожные" версии моделей Sorento и Telluride могут появиться в продаже примерно в середине 2022 года. Они, конечно, будут стоить дороже, чем стандартные версии.

Напомним, ранее Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения.