Kia адаптирует свои автомобили для бездорожья

Компания Kia в США подала патентную заявку на названия Sorento X-Line, Sorento X-Pro, Telluride X-Line, и Telluride X-Pro. Значит, эти модели получат специальную "внедорожную" версию.

Kia адаптирует свои автомобили для бездорожья

Первым в октябре 2021 года дебютировал Kia Sportage в модификации X-Pro. От стандартной версии он отличается, например, стандартным полным приводом, внедорожными шинами B.F. Goodrich, селектором режимов движения Terrain Mode и особым оснащением.

Теперь такие же "внедорожные" версии получат модели Sorento и Telluride, что должно привлечь к ним еще больше покупателей.

Kia адаптирует свои автомобили для бездорожья

Нужно сказать, что модификация X-Pro компании Kia является своего рода аналогом субаровской Wilderness и хондовской TrailSport.

Sportage X-Pro получил светодиодные противотуманные фары, подогрев лобового стекла и форсунок, матовые черные 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и режим движения Terrain Mode с четырьмя программами: Normal, Sport, Smart и Snow.

По слухам, "внедорожные" версии моделей Sorento и Telluride могут появиться в продаже примерно в середине 2022 года. Они, конечно, будут стоить дороже, чем стандартные версии.

Kia адаптирует свои автомобили для бездорожья

Напомним, ранее Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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