General Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарей

General Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарей

General Motors объявила, что построит новый катодный завод в Северной Америке, который будет производить компоненты для аккумуляторных батарей для электромобилей. Завод, строящийся в рамках совместного предприятия с южнокорейской Posco Chemical, будет обрабатывать активный катодный материал (CAM), на который приходится около 40 % стоимости аккумуляторной батареи.

Источник изображения: The Verge

Как и остальные автопроизводители, GM стремится расширить модельный ряд электромобилей. Компания обещает инвестировать $27 миллиардов в разработку и запуск производства 30 новых моделей авто на электрической тяге к 2025 году. Чтобы осуществить эти планы, GM пытается укрепить свою цепочку поставок. Компания заявила, что потратит более $4 миллиардов на строительство двух заводов по производству аккумуляторов в Северной Америке в партнёрстве с LG Chem.

Новый катодный завод будет поставлять материалы для производства аккумуляторов на два автомобильных завода в Огайо и Теннеси, которые в настоящее время строятся. Кроме того, к средине десятилетия GM планирует построить ещё два завода по производству аккумуляторных ячеек. GM не раскрыла расположение нового катодного завода, но заявила, что он будет запущен в 2024 году.

GM заявляет, что намерена отказаться от кобальта, который является самым дорогим материалом для аккумуляторов, в своих батареях, и изучает альтернативные технологии производства элементов питания. Компания недавно заключила сделку по добыче лития, ключевого материала для производства аккумуляторов, из геотермальных месторождений в США. Другие усилия компании включают в себя создание нового исследовательского центра в Мичигане, занимающегося разработкой более долговечных и экологически безопасных батарей для электромобилей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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