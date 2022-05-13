В РФ могут закрыться корейские и китайские автозаводы

В РоSSии в скором времени может до минимума снизиться производство автомобилей, так как южнокорейские и китайские компании планируют перейти только на поставку своих машин из-за границы.

В РФ могут закрыться корейские и китайские автозаводы

На данный момент в РФ новые автомобили выпускают только несколько заводов, в том числе УАЗ, Хавейл Мотор, "Автотор" (южнокорейские модели) и АвтоВАЗ. Да и то, сейчас два из них простаивают. Остальные автопроизводители ушли с роSSийского рынка, поддерживая экономические санкции против РоSSии, войска которой в феврале начали полномасштабное вторжение в Украину.

Южнокорейские и китайские компании, которые пока еще остаются в РоSSии, решили приостановить работу своих заводов на роSSийском рынке. Вместо этого они будут поставлять автомобили из-за границы. Об этом свидетельствует тот факт, что китайские компании (в частности, Geely и Haval) начали сертифицировать свои модели в РФ с указанием завода-изготовителя из Китая.

В РФ могут закрыться корейские и китайские автозаводы

Впрочем, нет никаких гарантий, что новые автомобили на роSSийский рынок будут поставлять из Китая и Южной Кореи.

Напомним, ранее стало известно, что автозавод "Автотор" (Калининград), который приостановил работу, начал раздавать своим сотрудникам землю под огороды.


Максимов Віталій, Тудей

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