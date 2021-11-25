На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)

В четверг, 25 ноября, в Киеве на бульваре Перова произошло серьезное ДТП. Мусоровоз влетел в скорую помощь, не пропустив ее на перекрестке.

Об этом KV стало известно из сообщения Телеграм-канала Magnolia TV.

Согласно сообщению, авария случилась на перекрестке бульвара Перова и улицы Кибальчича. Скорая помощь ехала по вызову в направлении Троещины. Водитель заранее включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы проехать на красный свет.

Другие водители пропустили медиков, но шофер мусоровоза MAN не предоставил скорой преимущества в движении и протаранил автомобиль медиков на пересечении с улицей Кибальчича. От сильного удара машину медицинской помощи отрекошетило во внедорожник Lexus.

Водитель грузовика не стал ничего комментировать. Однако очевидцы уверяют, что мусоровоз двигался на большой скорости. Впоследствии мужчину повезли в медучреждение, где проведут осмотр на алкогольное или наркотическое опьянение.

Медики только ехали на вызов, поэтому больного в скорой не было. В результате столкновения пострадал только водитель. Его госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, в Козине Киевской области 2 человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Corola с мусоровозом. Еще два человека госпитализированы.

Фото: Телеграм-канала Magnolia TV