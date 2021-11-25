На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)

На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)

В четверг, 25 ноября, в Киеве на бульваре Перова произошло серьезное ДТП. Мусоровоз влетел в скорую помощь, не пропустив ее на перекрестке.

Об этом KV стало известно из сообщения Телеграм-канала Magnolia TV.

Согласно сообщению, авария случилась на перекрестке бульвара Перова и улицы Кибальчича. Скорая помощь ехала по вызову в направлении Троещины. Водитель заранее включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы проехать на красный свет.

Другие водители пропустили медиков, но шофер мусоровоза MAN не предоставил скорой преимущества в движении и протаранил автомобиль медиков на пересечении с улицей Кибальчича. От сильного удара машину медицинской помощи отрекошетило во внедорожник Lexus.

Водитель грузовика не стал ничего комментировать. Однако очевидцы уверяют, что мусоровоз двигался на большой скорости. Впоследствии мужчину повезли в медучреждение, где проведут осмотр на алкогольное или наркотическое опьянение.

Медики только ехали на вызов, поэтому больного в скорой не было. В результате столкновения пострадал только водитель. Его госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются  все обстоятельства аварии.

Напомним, в Козине Киевской области 2 человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Toyota Corola с мусоровозом. Еще два человека госпитализированы. 

Фото: Телеграм-канала Magnolia TV

На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)
На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)
На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)
На столичной Воскресенке мусоровоз протаранил автомобиль скорой помощи (видео)

Александр Попов, КиевВласть

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