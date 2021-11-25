В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч

В Киеве крупная сеть супермаркетов начала использовать для доставки продуктов питания электромобиль Konyk, который выпускает украинская компания "Электропрайд". В базовой комплектации он стоит от 6 500 долларов.

В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч

Konyk представляет собой миниатюрный электромобиль, в который помещается один человек. Он создан на основе китайской платформы. Украинский Konyk от своего китайского "родственника" отличается ходовой частью, электрической силовой установкой и зарядным устройством.

На одной подзарядке батарее украинский автомобиль в базовой комплектации может проехать 100 км. Версии с более емкой батареей проезжают 150 и 200 км, но они стоят дороже.

Батарея подзаряжается за 3,5 часа. Сейчас ведутся работы над системой, которая позволит подзаряжать батарею еще быстрей – от 1 до 1,5 часа, в зависимости от батареи.

В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч

Представители "Электропрайд" заявили, что Konyk специально адаптирован для условий Украины (например, есть обогрев и другое). То есть он довольно сильно отличается от электрокара, на базе которого построен.

Сейчас в Киеве в рамках пилотного проекта тестируют два электромобиля Konyk. Если заказчик будет доволен, то тогда таких украинских электрокаров на дорогах столицы станет больше и их будут использовать на постоянной основе.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового китайского миниатюрного электрокара с запасом хода в 70 км. Он стоит 80 тыс. гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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