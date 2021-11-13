В водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач

Отметка будет в виде кода "78".

С декабря в водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач.

Об этом сообщили в МВД.

"В водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78"", - говорится в сообщении.

Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии пометки – с любой, пояснили в министерстве.

Напомним, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.

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