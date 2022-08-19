Компанія BMW удосконалила механічну коробку передач. Німецькі інженери вигадали систему захисту від випадкових перемикань.

Зокрема, удосконалена механічна коробка передач має засувки, які блокують ступені, небезпечні для силового агрегату. Тобто тепер не можна випадково включити другу передачу замість четвертої та перекрутити двигун. Вигода власників автомобілів з такою механічною коробкою передач є очевидною – їм не потрібно буде витрачати гроші на ремонт.

Ця система спирається на дані про швидкість та обороти в кожен конкретний момент часу. Відомості під час руху автомобіля отримує спеціальний датчик.

Наразі BMW вже патентує вдосконалену трансмісію. У Відомство з патентів та товарних знаків Німеччини (DPMA) подали відповідну патентну заявку. Це означає, що через деякий час автомобілі BMW з "механікою" матимуть перевагу перед своїми конкурентами. Якщо, звичайно, інші автовиробники не вигадають для коробки передач схожу систему блокування ступенів, які небезпечні для двигуна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія BMW через брак мікрочіпів почала продавати автомобілі без мобільних додатків для водіїв. Надалі баварський автогігант підключить ці системи до проданих машин.