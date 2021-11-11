ДТП в Харькове с участием Land Cruiser: стало известно о состоянии пострадавших подростков

У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

У обоих подростков, которых сбил водитель автомобиля Land Cruiser на проспекте Науки в Харькове, диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Об этом сообщил заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий.

"Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей", - приводит слова Соцкого пресс-служба Харьковского горсовета.

Заместитель главврача добавил, что девочке зашили рану на голове.

Напомним, сегодня в Харькове водитель на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате ДТП пострадали тринадцатилетние мальчик и девочка. Водитель, который спровоцировал ДТП, задержан. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ.