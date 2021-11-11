"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда

Украинский перевозчик Укрзализныця объявила о скором запуске двухэтажных поездов Skoda. В компании рассказали, когда планируется вывести на рейсы двухэтажные составы и сколько таких поездов будет курсировать по Украине.

“Укрзализныця“ назвала дату запуска двухэтажных пассажирских поездов в Украине

По данным УЗ, после капитального ремонта будет запущен двухэтажный электропоезд Skodа, который ранее курсировал по маршруту Киев-Харьков. В компании планируют осуществить запуск первого поезда уже до конца 2021 года.

Глава Укрзализныци Александр Перцовский на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" сообщил также, что в начале первого квартала 2022 года будет запущен еще один двухэтажный пассажирский поезд.

“Укрзализныця“ назвала дату запуска двухэтажных пассажирских поездов в Украине

Двухэтажные электропоезда Skoda EJ675 состоят из шести вагонов и по 636 мест, 46 из них - первого класса, 590 - второго. Транспортные средства были приобретены перед футбольным чемпионатом Евро-2012. Маршрут поезда пролегал из Киева через Смелу, Знаменку, Кременчуг, Полтаву. Конечная остановка – Харьков. Обратно поезд двигался по тому же маршруту.

"Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится" – отметил Перцовский.

Напомним, ранее в Укрзализныце рассказали, как украинцы могут сэкономить на билетах до 65% от стоимости проезда.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне погибли по меньшей мере 99 человек
США ужесточают правила въезда для путешествующих самолетамиСША ужесточают правила въезда для путешествующих самолетами
В Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейскихВ Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейских
Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетитУкраинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит
В Харькове у нарушителя ПДД изъяли JaguarВ Харькове у нарушителя ПДД изъяли Jaguar
Блок рекламы


Похожие новости
Укрзализныця: позолоченный вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривенУкрзализныця: позолоченный вагон поезда Киев-Одесса за 24 тысячи гривен
Автомобили из Германии в Украину начали завозить на поездахАвтомобили из Германии в Украину начали завозить на поездах
SkyUp запустит новые рейсы из Киева и ОдессыSkyUp запустит новые рейсы из Киева и Одессы
Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поездаУкрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда
В первый день действия новых правил 175 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия документовВ первый день действия новых правил 175 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия документов
Сегодня 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестовСегодня 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов
В метро Харькова машинист поезда подрался с нетрезвым пассажиром - дебоширомВ метро Харькова машинист поезда подрался с нетрезвым пассажиром - дебоширом
Авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из УкраиныАвиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Украины
"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию"Новая почта" решила запустить собственную авиакомпанию
Wizz Air запустит рейс Киев-Стокгольм в декабреWizz Air запустит рейс Киев-Стокгольм в декабре
Последние новости
Подгружаем последние новости