"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда

Украинский перевозчик Укрзализныця объявила о скором запуске двухэтажных поездов Skoda. В компании рассказали, когда планируется вывести на рейсы двухэтажные составы и сколько таких поездов будет курсировать по Украине.

По данным УЗ, после капитального ремонта будет запущен двухэтажный электропоезд Skodа, который ранее курсировал по маршруту Киев-Харьков. В компании планируют осуществить запуск первого поезда уже до конца 2021 года.

Глава Укрзализныци Александр Перцовский на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" сообщил также, что в начале первого квартала 2022 года будет запущен еще один двухэтажный пассажирский поезд.

Двухэтажные электропоезда Skoda EJ675 состоят из шести вагонов и по 636 мест, 46 из них - первого класса, 590 - второго. Транспортные средства были приобретены перед футбольным чемпионатом Евро-2012. Маршрут поезда пролегал из Киева через Смелу, Знаменку, Кременчуг, Полтаву. Конечная остановка – Харьков. Обратно поезд двигался по тому же маршруту.

"Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится" – отметил Перцовский.

Напомним, ранее в Укрзализныце рассказали, как украинцы могут сэкономить на билетах до 65% от стоимости проезда.