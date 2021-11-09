"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов

Компания "Укрзализныця" планирует за два года купить у Крюковского вагоностроительного завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов.

Об этом на форуме "Украина 30" во вторник, 9 ноября, сказал министр инфраструктуры Александр Кубракова, возглавляющий антикризисный штаб по возобновлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця".

"У нас есть существующий контракт на 100 ночных вагонов, которые уже строит Крюковский завод. Планировали 500, но поговорили сегодня с заводом и понимаем, что можно увеличить немного объемы производства в следующие два года. Надеюсь, что это будет примерно по 300 в год. Если говорить о дизельных поездах - планируем еще 20 до пяти, что есть уже в контракте, закупить", - сказал министр.

Он также напомнил о ранее объявленных планах приобрести 60 пригородных поездов Stadler и 10 скоростных электропоездов для "Интерсити".

Напомним, что сейчас Крюковский вагонзавод строит для "Укрзализныци" 100 купейных вагонов и завершает контракт на строительство шести дизель-поездов ДПКР-3.