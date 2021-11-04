Китайские потребители выбрали три любимых электрокара. Лишь один из них китайский

Самым популярным изготовителем электромобилей в Китае стал китайский BYD. Сразу за ним следует Tesla Илона Маска, а немецкий Volkswagen занял третье место. Такие данные приводит CNBC со ссылкой на опрос Bernstein.

Фото: cnbc.com

Почти половина респондентов считает, что следующее авто, которое они купят, будет электрическим. Потребителей привлекают более низкие эксплуатационные расходы, удобство в управлении и экологичность, свидетельствует опрос.

Часть тех, кто намерен купить электрокар от китайских стартапов, как Nio или Xpeng, за год почти удвоились: с 5% до 9,5%. Также стратапы лидируют в премиум-сегменте электромобилей, в который входят авто, которые стоят более $23?437. Второе место в этом сегменте респонденты отдали Tesla, за которой следуют немецкие премиум-бренды, как BMW и Audi.

Но если смотреть на рынок в целом, немецкие премиум-бренды заняли первое место. За ними следуют японские Toyota, Honda и Nissan и китайские BYD и Geely. Стартапы электрокаров занимают шестое место.

В опросе участвовало около 1600 респондентов. Большинство из них проживало в больших городах, их средний возраст составлял 32 года, а месячный доход был в среднем около $2?969.

Напомним

Китай остается самым большим авторынком в мире. На него, к примеру, приходится около 41% продаж Volkswagen.

Многие европейские автопроизводители также используют благосклонный к электрокарам китайский рынок для запуска собственных моделей электромобилей.