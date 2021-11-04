Китайские потребители выбрали три любимых электрокара. Лишь один из них китайский

Самым популярным изготовителем электромобилей в Китае стал китайский BYD. Сразу за ним следует Tesla Илона Маска, а немецкий Volkswagen занял третье место. Такие данные приводит CNBC со ссылкой на опрос Bernstein.

Китайские потребители выбрали три любимых электрокара. Лишь один из них китайский
Фото: cnbc.com

Почти половина респондентов считает, что следующее авто, которое они купят, будет электрическим. Потребителей привлекают более низкие эксплуатационные расходы, удобство в управлении и экологичность, свидетельствует опрос.

Часть тех, кто намерен купить электрокар от китайских стартапов, как Nio или Xpeng, за год почти удвоились: с 5% до 9,5%. Также стратапы лидируют в премиум-сегменте электромобилей, в который входят авто, которые стоят более $23?437. Второе место в этом сегменте респонденты отдали Tesla, за которой следуют немецкие премиум-бренды, как BMW и Audi.

Но если смотреть на рынок в целом, немецкие премиум-бренды заняли первое место. За ними следуют японские Toyota, Honda и Nissan и китайские BYD и Geely. Стартапы электрокаров занимают шестое место.

В опросе участвовало около 1600 респондентов. Большинство из них проживало в больших городах, их средний возраст составлял 32 года, а месячный доход был в среднем около $2?969.

Напомним

Китай остается самым большим авторынком в мире. На него, к примеру, приходится около 41% продаж Volkswagen.

Многие европейские автопроизводители также используют благосклонный к электрокарам китайский рынок для запуска собственных моделей электромобилей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причинаАвиаперевозчик Windrose сокращает рейсы в Украине: названа причина
Киевский метрополитен предупреждает о штрафах для невакцинированных пассажировКиевский метрополитен предупреждает о штрафах для невакцинированных пассажиров
Amazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей RivianAmazon принадлежат 20 % акций производителя электромобилей Rivian
Штраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификатаШтраф 17 тысяч гривен грозит пассажирам столичного метрополитена, у которых не будет ковид-сертификата
С завтрашнего дня максимальная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/чС завтрашнего дня максимальная скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове водитель Infiniti на бешеной скорости снес авто, погиб один человекВ Харькове водитель Infiniti на бешеной скорости снес авто, погиб один человек
Китайский производитель электромобилей Xpeng представил обновлённый автопилот XPILOT 3.5Китайский производитель электромобилей Xpeng представил обновлённый автопилот XPILOT 3.5
На трассе "Киев-Одесса" в результате столкновения загорелся грузовик, один человек погибНа трассе "Киев-Одесса" в результате столкновения загорелся грузовик, один человек погиб
Renault снимет с конвейера один из популярных кроссоверовRenault снимет с конвейера один из популярных кроссоверов
В Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: один умер, пострадал сценарист СуспильногоВ Киеве пьяный водитель сбил двух пешеходов: один умер, пострадал сценарист Суспильного
Китайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 годуКитайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 году
Один из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больницеОдин из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больнице
В Одесской области перевернулся трактор с детьми в прицепе, один мальчик погибВ Одесской области перевернулся трактор с детьми в прицепе, один мальчик погиб
Из Киева ушел один из сервисов проката электросамокатовИз Киева ушел один из сервисов проката электросамокатов
Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.
Последние новости
Подгружаем последние новости