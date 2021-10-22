На трассе "Киев-Одесса" в результате столкновения загорелся грузовик, один человек погиб

Водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим, который был припаркован на обочине.

Фото: Полиция Одесской области

На трассе Киев - Одесса произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого начался пожар. В результате аварии один из водителей погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Как сообщают правоохранители, ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 451 км трассы Киев - Одесса.

"По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим, припаркованным на обочине. От удара первое транспортное средство загорелось, водитель погиб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели проводят работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о его правовой квалификации.

На данном участке дороги ограничено движение транспорта, в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.