На трассе "Киев-Одесса" в результате столкновения загорелся грузовик, один человек погиб

Водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим, который был припаркован на обочине.

Фото: Полиция Одесской области

На трассе Киев - Одесса произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого начался пожар. В результате аварии один из водителей погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Как сообщают правоохранители, ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 451 км трассы Киев - Одесса.

"По предварительной информации, двигаясь в сторону Одессы, водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим, припаркованным на обочине. От удара первое транспортное средство загорелось, водитель погиб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели проводят работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о его правовой квалификации.

На данном участке дороги ограничено движение транспорта, в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.

Напомним, ранее сегодня у города Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, в результате столкновения перевернулся. Шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.

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