Арестован водитель грузовика, который, будучи нетрезвым, наехал на пешеходов
Он будет находиться под стражей без права внесения залога.
Водитель грузовика, который в нетрезвом состоянии наехал на пешеходов в Оболонском районе Киева, будет находиться под стражей.
Об этом сообщили в столичной полиции.
Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры города Киева сообщили водителю о подозрении.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 октября в Киеве водитель грузовика «МАН» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.
В результате аварии пострадал сценарист Общественного Александр Зинченко, а его товарищ Александр Шибицкий умер в больнице.
В августе на Львовщине около Дрогобыча пьяный водитель совершил ДТП с тремя погибшими.