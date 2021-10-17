Арестован водитель грузовика, который, будучи нетрезвым, наехал на пешеходов

Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Водитель грузовика, который в нетрезвом состоянии наехал на пешеходов в Оболонском районе Киева , будет находиться под стражей.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры города Киева сообщили водителю о подозрении.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Киеве водитель грузовика «МАН» совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

В результате аварии пострадал сценарист Общественного Александр Зинченко, а его товарищ Александр Шибицкий умер в больнице.

В августе на Львовщине около Дрогобыча пьяный водитель совершил ДТП с тремя погибшими.