Toyota Land Cruiser Prado появится в обновленном кузове

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения появится летом 2024 года, то есть на два года позже, чем ожидалось ранее. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Вначале Toyota планировала представить новый Land Cruiser Prado летом 2022 года. Однако, теперь японский автогигант решил отложить дебют этой новинки на два года. Причина – глобальный дефицит электронных компонентов, вызванный пандемией коронавируса. Напомним, что ранее из-за нехватки электронных компонентов позже, чем планировалось, началось серийное производство Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на рамной платформе TNGA GA-F. В линейку двигателей будет входить 2,8 л турбодизель мощностью 200 л.с. и 500 Нм кр.м. и новый 3,3 л дизель мощностью 299 сил и 700 Нм кр.м.

Кроме того, будет версия с 3,5 л бензиновым мотором мощностью 415 л.с. и 650 Нм кр.м., а также гибридная версия.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser Prado стоит от 1 239 660 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.