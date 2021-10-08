Mazda выпустит 5 новых кроссоверов

Mazda планирует в 2022-2023 годах разработать и выпустить на рынок 5 новых кроссоверов. Это будут новые поколения Mazda CX-50, CX-60, CX-70, CX-80, а также CX-90.

Уже в 2022 году в Европе появятся новые Mazda CX-60 и CX-80, которые построят на новой платформе. У CX-60 будет двух, а у CX-80 трехрядная конфигурация салона. Они будут предназначаться для поездок по узким дорогам Европы и Японии.

Новый CX-70 с двумя рядами сидений и с широким кузовом, а также CX-90 с тремя рядами сидений будут предназначаться, прежде всего, для США и для других стран с просторными улицами. Судя по всему, флагманский CX-90 заменит CX-9, который появился в 2015 году.

В 2022 году начнется серийное производство нового компактного кроссовера Mazda CX-50. Его построят на той же платформе, которая лежит в основе Mazda3 и CX-30. Нужно отметить, что CX-50 не будет заменой CX-5. Эта модель получит отдельное место в модельной линейке японского автогиганта.

К сожалению, Mazda CX-50 будут продавать только в США . В других странах его невозможно будет купить.

Кроссоверы компании Mazda, которые появятся в ближайшие два года, получат гибридную силовую установку. У них также будет новое поколение двигателей Skyactive-X и Skyactive-D с 48-сильным стартер-генератором.

Ранее стало известно, что в 2022 году начнутся продажи нового поколения культового седана Mazda6.