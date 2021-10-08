"Укрзализныця" анонсировала запуск 19 пар новых поездов с декабря

Еще 49 пар поездов ускорены.

"Укрзализныця" анонсировала запуск 19 пар новых поездов с декабря
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" разработала и презентовала график движения пассажирских поездов на 2022 год. В нем предусмотрено 19 пар новых поездов.

График начнет действовать с 12 декабря, сообщает пресс-служба компании.

В частности, среди новых маршрутов: поезд №6/5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). В УЗ отмечают, что его маршрут станет самым длинным в Украине - 1 756 километров.

Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясенями и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании", - говорится в сообщении.

В международном сообщении, кроме уже привычных маршрутов, появятся два новых поезда: 19/20 и №27/28 Львов - Перемышль.

Также с декабря предусмотрен запуск таких поездов:

  • №43/44 Чернигов, Киев - Ивано-Франковск (обеспечит новое сообщение Чернигова и Киева с Моршином, Долиной, Калушем)
  • №67/68 Мариуполь - Львов (обеспечит новое сообщение Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань))
  • №113/114 Львов - Бахмут (обеспечит новое сообщение для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом).

В "Укрзализныце" отмечают, что в новом графике удалось ускорить 49 пар поездов.

Так, например, поезд №13/14 Киев - Солотвино будет следовать из Киева на 3 часа 16 мин быстрее, чем раньше, а в обратном направлении - на 2 ч 40 мин быстрее.

Значительно ускорен также поезд №77/78 Харьков - Мариуполь: из Харькова он будет следовать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а обратно - на 3 ч 29 мин быстрее.

На третьем месте по "масштабам ускорения" оказался поезд №84/83 Киев - Мариуполь. При следовании из Киева он проведет в пути на 2 часа 13 мин меньше, чем раньше, а при следовании из Мариуполя - на 1 ч 24 мин меньше.

Кроме этого, были ускорены поезда: №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и другие.

"В целом в новом графике движения были оптимизированы 58% поездов, которые курсировали до этого", - резюмировали в УЗ.

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