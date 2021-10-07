"Укрзализныця" собралась за пять лет купить тысячу пассажирских вагонов

Пока законтрактовано только 10% из них.

АО "Укрзализныця" планирует за пять лет купить тысячу пассажирских вагонов.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказал и.о. члена правления "УЗ" Александр Перцовский.

"Наши амбиции с 2021 по 2026 год - отойти от вынужденной эксплуатации вагонов, старше 28 лет. Сейчас у нас в парке 2400 пассажирских вагонов, и 1500 - старые этого предельного срока. Чтобы избавиться от этой древности, планируем за эти пять лет закупить до 1000 новых вагонов, другие - капитально отреставрировать собственными силами. Так что в 2022 году в этом плане продолжаем реализацию программы по закупке", - сказал Перцовский.

В июне 2021 года "Укрзализныця" подписала первый контракт на 100 вагонов с Крюковским вагоностроительным заводом.

"Мы рассчитываем, что аналогичное количество новых вагонов будет законтрактовано и в 2022 году. Их поставка ожидается во второй половине 2022 года, частично в 2023 году. Таким образом, мы продолжим, как минимум, содержать парк в текущих его объемах рабочего состава. Конечно, еще рано говорить при таких цифрах обновления о любом росте, потому что у нас с каждым годом примерно эквивалентное количество вагонов стареет и выбывает из парка", - сказал Перцовский.

Напомним, что в начале октября "Укрзализныця" объявила тендер на 80 электричек с ожидаемой стоимостью 31,5 млрд гривен.