Один из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больнице

12-летний травмированный находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших в ДТП в Харькове подростков умер в больнице
Фото: Поліція

В больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер один из подростков, которые вечером 4 октября попали под колеса грузовика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Суспільне".

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти и коме, сообщила пресс-секретарь горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого.

По его словам, не удалось реанимировать 14-летнего парня. 12-летний травмированный находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", - сообщила пресс-секретарь горсовета.

Напомним, 2 октября в селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в "карете" скорой помощи, другие не пострадали.

В прошлом году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 156 детей погибли и почти 3,7 тыс. получили травмы.

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