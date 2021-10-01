Киевских инспекторов по парковке будут охранять, потому что их бьют водители

Рядом с ними будет находиться Муниципальная охрана.

Киевская администрация решила приставить муниципальную охрану к инспекторам парковки после того, как увеличились случаи нападений на них водителями.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

"Отныне в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен господствовать закон и порядок", - написал он в фейсбуке.

Усов рассказал, что 30 сентября возле метро "Печерская" водитель напал и избил инспектора по парковке. Мужчина противозаконно запарковался на второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор подошел к нарушителю, но "неожиданно получил удары по лицу" и сломанный нос.

Фото: facebook.com/usov.ua

Усов отметил, что это не первое подобное нападение, а инспекторов по парковке "пугают и атакуют почти каждый день".

Чиновник призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать подобные нападения.

Напомним, с 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и рядом с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час., а во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку, на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством - в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны - 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.