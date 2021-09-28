Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander

Компания Toyota показала не тизерах свой новый бюджетный кросссовер Toyota Frontlander. Его официальная премьера состоится в ноябре текущего года на автосалоне в Гуанчжоу, Китай.

Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander

Японский автогигант пока практически ничего не рассказывает про Frontlander. Про его дизайн можно судить исключительно исходя из первых тизеров.

Некоторые эксперты утверждают, что Toyota Frontlander создан на базе нового паркетника Toyota Corolla Cross. Однако, есть мнение, что эта новинка является глобальной версией кроссовера Toyota Harrier, который продается только в Японии.

Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander

Harrier четвертого поколения построен на новой модульной платформе TNGA. Это кроссовер с элементами купе. Салон отделан качественными материалами, есть большое количество оборудования и технологий, в том числе 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Возможно, Frontlander получит примерно такой же дизайн, оборудование и линейку двигателей, как и Harrier.

Серийное производство Toyota Frontlander будет организовано в Китае. Будут ли его продавать в других странах – пока не известно.

Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander

Напомним, ранее в Украине начались продажи Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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