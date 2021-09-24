Новый украинский лоукостер начнет летать из Киева в Одессу с 14 октября

Время в пути - один час.

Новый украинский лоукост Bees Airline с 14 октября запускает регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Как сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook, рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Для полетов будут использоваться самолеты Boeing 737-800 Next Generation. Время в пути - один час.

Ранее Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять рейсы из Киева во Львов, Одессу и Херсон.

Первые самолеты перевозчик зарегистрировал в Украине в конце февраля.