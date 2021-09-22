В Донецкой области возобновили движение поездов до станции Скотувата, которую обстреляли оккупанты

С 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 и №6003/6004 возвращаются к обычному графику движения.

"Укрзализныця" возобновила обычный график движения поездов в Донецкой области, теперь поезда следуют до станции Скотувата, которую 9 сентября обстреляли оккупационные войска.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих до станции Скотувата Донецкой железной дороги", - говорится в сообщении.

Так, с 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотувата - Святогорск возвращаются к обычному графику движения.

Напомним, с 9 сентября маршрут этих поездов был ограничен до станции Фенольная после артобстрела с неподконтрольной Украине территории.

В 2015 году из-за многочисленных повреждений железнодорожной инфраструктуры станция Скотувата приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.

По инициативе командования операции Объединенных сил, руководства "Укрзализныци" и местных органов самоуправления в октябре этого года на станции начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились 30 декабря 2019 года.

На обновленном участке с 2019 года курсируют две пары пригородных электропоездов.

Железнодорожная станция Скотувата построена в 1871 году в н.п. Верхнеторецкое. Станция относится к железнодорожной ветке Константиновка - Ясиноватая.