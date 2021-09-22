В Донецкой области возобновили движение поездов до станции Скотувата, которую обстреляли оккупанты

С 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 и №6003/6004 возвращаются к обычному графику движения.

В Донецкой области возобновили движение поездов до станции Скотувата, которую обстреляли оккупанты
Фото: Пресцентр ООС

"Укрзализныця" возобновила обычный график движения поездов в Донецкой области, теперь поезда следуют до станции Скотувата, которую 9 сентября обстреляли оккупационные войска.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих до станции Скотувата Донецкой железной дороги", - говорится в сообщении.

Так, с 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотувата - Святогорск возвращаются к обычному графику движения.

Напомним, с 9 сентября маршрут этих поездов был ограничен до станции Фенольная после артобстрела с неподконтрольной Украине территории.

В 2015 году из-за многочисленных повреждений железнодорожной инфраструктуры станция Скотувата приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.

По инициативе командования операции Объединенных сил, руководства "Укрзализныци" и местных органов самоуправления в октябре этого года на станции начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились 30 декабря 2019 года.

На обновленном участке с 2019 года курсируют две пары пригородных электропоездов.

Железнодорожная станция Скотувата построена в 1871 году в н.п. Верхнеторецкое. Станция относится к железнодорожной ветке Константиновка - Ясиноватая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
В США представлен первый грузовой локомотив на батарейкахВ США представлен первый грузовой локомотив на батарейках
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
Когда водителя нельзя штрафовать за отсутствие страхового полисаКогда водителя нельзя штрафовать за отсутствие страхового полиса
Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"
Блок рекламы


Похожие новости
Почему водитель не должен начинать движение сразу после запуска двигателяПочему водитель не должен начинать движение сразу после запуска двигателя
В Черновицкой области под железнодорожными путями образовался провалВ Черновицкой области под железнодорожными путями образовался провал
В Укрзализныце разоблачили еще одну схему хищения, которая могла привести к авариям поездовВ Укрзализныце разоблачили еще одну схему хищения, которая могла привести к авариям поездов
В Хмельницкой области автомобиль съехал с дороги в пруд, погиб человекВ Хмельницкой области автомобиль съехал с дороги в пруд, погиб человек
Volkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителямиVolkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителями
В Ровенской области в рамках "Большой стройки" отремонтировали трассу по новой технологииВ Ровенской области в рамках "Большой стройки" отремонтировали трассу по новой технологии
"Большая стройка": в Днепре открыли движение под новым путепроводом на подъезде к аэропорту"Большая стройка": в Днепре открыли движение под новым путепроводом на подъезде к аэропорту
"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус с севера на юг Хмельницкой области"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус с севера на юг Хмельницкой области
"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Последние новости
Подгружаем последние новости