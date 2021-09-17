Удостоверение водителя принесут домой: в «Дії» появилась новая функция
Через приложение «Дія» можно заказать водительское удостоверение и получить документ Укрпочтой или выбрать доставку курьером. Об этом сообщает Минцифры .
В правительстве уже приняли постановление, разрешающее новый сервис. В министерстве подчеркнули, что можно заказать доставку водительских прав, которые были оформлены во время замены.
Как оформить
Все можно сделать через приложение «Дія» или в электронном кабинете водителя.
В Минцифре отметили, что в условиях пандемии возможность получить водительское удостоверение по почте или курьером особенно актуальна.
«Вместо того, чтобы идти лично в сервисный центр украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшее отделение Укрпочты или доставку курьером и забрать его в удобное для себя время без очередей», — сообщили в пресс-службе министерства.
Это позволит получить услуги быстро, удобно, а главное — безопасно.
Процедура заказа — что нужно сделать
- Зайдите в приложение «Дія» в раздел «Услуги» — «Замена водительского удостоверения».
- Выберите причину замены и укажите место регистрации проживания.
- Выберите способ доставки водительского удостоверения.
- Прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите указанную в водительском удостоверении группу крови и резус-фактор.
- Укажите контактные данные.
- Подпишите заявление.
После подписания и отправки заявления необходимо оплатить за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставки.
Пластиковый документ доставят курьером или в избранное отделения Укрпочты.