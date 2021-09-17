Удостоверение водителя принесут домой: в «Дії» появилась новая функция

Через приложение «Дія» можно заказать водительское удостоверение и получить документ Укрпочтой или выбрать доставку курьером. Об этом сообщает Минцифры .

Фото: thedigital.gov.ua

В правительстве уже приняли постановление, разрешающее новый сервис. В министерстве подчеркнули, что можно заказать доставку водительских прав, которые были оформлены во время замены.

Как оформить

Все можно сделать через приложение «Дія» или в электронном кабинете водителя.

В Минцифре отметили, что в условиях пандемии возможность получить водительское удостоверение по почте или курьером особенно актуальна.

«Вместо того, чтобы идти лично в сервисный центр украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшее отделение Укрпочты или доставку курьером и забрать его в удобное для себя время без очередей», — сообщили в пресс-службе министерства.

Это позволит получить услуги быстро, удобно, а главное — безопасно.

Процедура заказа — что нужно сделать

Зайдите в приложение «Дія» в раздел «Услуги» — «Замена водительского удостоверения».

Выберите причину замены и укажите место регистрации проживания.

Выберите способ доставки водительского удостоверения.

Прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите указанную в водительском удостоверении группу крови и резус-фактор.

Укажите контактные данные.

Подпишите заявление.

После подписания и отправки заявления необходимо оплатить за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставки.

Пластиковый документ доставят курьером или в избранное отделения Укрпочты.