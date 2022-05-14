Киевские патрульные поймали водителя трамвая в состоянии наркотического опьянения

Инспекторы составили на мужчину протокол и отстранили от вождения.

Киевские патрульные поймали водителя трамвая в состоянии наркотического опьянения
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Патрульные отдела безопасности дорожного движения продолжают выявлять нетрезвых водителей, предоставляющих услуги по перевозке.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, в Киеве на улице Попудренко инспекторы остановили водителя трамвая, осуществлявшего перевозку пассажиров. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.

По требованию патрульных пройти осмотр на состояние опьянения 35-летний водитель отказался в присутствии свидетелей.

Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Напомним, ранее в Киеве полицейские перегородили рельсы, чтобы задержать пьяного водителя трамвая.

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