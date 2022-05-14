Киевские патрульные поймали водителя трамвая в состоянии наркотического опьянения
Инспекторы составили на мужчину протокол и отстранили от вождения.
Патрульные отдела безопасности дорожного движения продолжают выявлять нетрезвых водителей, предоставляющих услуги по перевозке.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Так, в Киеве на улице Попудренко инспекторы остановили водителя трамвая, осуществлявшего перевозку пассажиров. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.
По требованию патрульных пройти осмотр на состояние опьянения 35-летний водитель отказался в присутствии свидетелей.
Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.
Напомним, ранее в Киеве полицейские перегородили рельсы, чтобы задержать пьяного водителя трамвая.