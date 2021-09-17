Citroen представил свой первый бюджетный кроссовер

Компания Citroen официально представила свой первый бюджетный кроссовер новый Citroen C3. Он предназначен для Латинской Америки, Азии, Индии, в общем, для всех развивающихся стран.

Сколько конкретно будет стоить новый Citroen C3 – пока не известно. Но генеральный директор Citroen Винсент Кобе заявил, что они постараются на развивающихся рынках обеспечивать хорошее соотношение цены и качества. Будет учитываться, что в развивающихся странах автомобили – это вторая по величине покупка после дома.

То есть речь идет о бюджетной модели, которую смогут себе позволить жители развивающихся стран.

На данный момент известно, что C3 построен на упрощенной модификации модульной платформы CMP. В его дизайне заметно влияние новых европейских моделей Citroen, особенно кроссовера C5 Aircross.

При этом C3 заметно меньше, чем C5 Aircross. Его длина составляет 3980 мм, а колесная база – 2540 мм. Объем багажника – 315 литров.

Бюджетный французский кроссовер получил приподнятую подвеску, большие колеса и дорожный просвет в 180 мм. Отметим, что у нового кроссовера Toyota Yaris Cross дорожный просвет меньше – 170 мм. Впрочем, при разработке Citroen C3 как раз делался акцент на надежность, прочность, долговечность и доступность, учитывая специфику развивающихся стран.

В линейке двигателей несколько силовых агрегатов. Базовый – четырехцилиндровый 1,6 л мотор мощностью 118 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным автоматом.

Напомним, ранее эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются после 300 тысяч километров.