Ночью в Харькове сгорели шесть автомобилей

Пострадавших нет, причина пожара и сумма убытков - устанавливаются.

Сегодня ночью на автостоянке в Харькове горели шесть автомобилей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:28. К месту вызова были направлены три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

Фото: kh.dsns.gov.ua

"На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль «Toyota Rav 4» на площади 5 кв. м. Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-м авто, стоявшим вплотную: двум «Toyota Camry», еще одному «Toyota Rav 4», а также «Daewoo Lanos» и «Hyundai IX». Во всех них разные степени повреждения", - рассказали спасатели.

Горящие автомобили покрыли слоем пены. Огонь был локализован в 3:36, а в 4:35 - ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Напомним, в апреле в Немышлянском районе Харькова горели сразу четыре автомобиля, в пожаре пострадал 49-летний мужчина.