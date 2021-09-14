Дорожники начали строительство на самом сложном участке трассы Киев - Сумы - Юнаковка

Протяженность ремонтируемого участка - 9,9 км.

В Черниговской области строители начали подготовительные работы на Тростянецкой балке - одном из самых сложных отрезков трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка. Подробности изложила Черниговская ОГА.

Работы в районе Тростянецкой балки являются частью плана капитального ремонта трассы Н-07, который начали в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка». В пределах Черниговской области проходит 143 км национальной трассы, объединяющей юг Черниговской области с Киевской и Сумской.

«Здесь расположено большое гидротехническое сооружение. В частности, для перетока воды из водохранилища «Тростянецкая балка» в пруд обустроена двуочковая труба с отверстием на сборных фундаментах. Во-вторых, участок дороги, повторяющий рельеф местности в районе балки, имеет сверхурочные уклоны, а поэтому зимой в непогоду здесь сложно двигаться», - объясняют в областной администрации.

В ходе ремонта установят новую переливную трубу, а на уклонах создадут дополнительные полосы движения на подъем в обоих направлениях.

«Протяженность ремонтируемого участка - 9,9 км. Сейчас на 8,5 километрах устроен слой ресайклинга и выравнивающий слой асфальтобетона. В районе Тростянецкой балки пока ведутся земляные работы по расширению проезжей части», - комментирует Черниговская ОГА.

Всего к концу года в Черниговской области планируют отремонтировать 182 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский озвучил планы «Большой стройки» на 2021 год: построить и отремонтировать 4,5 тысячи км дорог государственного значения, 2 тыс. км местных дорог, а также 245 мостов.

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