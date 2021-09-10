Новый Kia E-Niro будет без “тигриного носа“

Компания Kia готовится выпустить на рынок Kia Niro нового поколения. У этой новинки будет несколько вариантов трансмиссии. Самый ожидаемый вариант – с электрической силовой установкой, который будет называться E-Niro. Фотошпионы заметили его во время дорожных тестов.

Kia E-Niro тестируют в сплошном камуфляже, но, тем не менее, понятно, что у этого кроссовера нет решетки радиатора, выполненной в фирменном стиле Tiger Nose ("тигриный нос").

Общий дизайн нового E-Niro многое возьмет от концепта Habaniro, который компания Kia показала публике в 2019 году.

Сейчас E-Niro текущего поколения оснащается электромотором мощностью 201 л.с. и 394 Нм крутящего момента. Запас хода у него составляет 384 км. Ожидается, что у нового E-Niro запас хода станет больше, а вот мощность электрической силовой установки если и изменится, то не сильно. Южнокорейский автогигант в этом случае отдаст предпочтение не производительности, а дальности поездки.

В продаже Kia Niro нового поколения появится в конце 2021 года. Его электрическую версию, видимо, начнут продавать в 2022 году.

Напомним, ранее во время дорожных тестов заметили обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.