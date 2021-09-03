В Украине зарегистрировали первый автомобиль на водороде

На территорию Украины впервые завезли и сертифицировали водородный автомобиль. Это машина японской марки Toyota, сообщил в фейсбуке президент Украинского водородного совета, глава общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.

В Украине зарегистрировали первый автомобиль на водороде
Фото: ecotechnica.com.ua

Детали

«С Украинским водородным советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера», — указал он.

Растаможка

По его словам, процесс сертификации был «достаточно сложным и длительным». Для получения номеров потребовалось полтора месяца. При этом теперь для всех желающих процедура растаможки водородного авто займет всего три дня.

«Теперь дело за постепенным развитием инфраструктуры для водородного транспорта (водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов). Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине», — отметил Репкин.

Также он указал, что на данном этапе эксперты разрабатывают водородную стратегию и работают, чтобы развивать водородную энергетику в Украине и сделать страну экспортером ресурса для Европы.

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