Украинец продаёт уникальный автомобиль по цене двух смартфонов

На одном из сайтов по продаже подержанных авто появилось объявление о продаже самодельного кабриолета.

Донором скорее всего послужило первое поколение Opel Kadett, ведь в объявлении указан 1987 год выпуска. Однако, задняя оптика и формы кузова очень похожи на аналогичные у Opel Astra первого поколения, которое выпускалось с 1991 по 1998 год, пишет sud.ua.

«Авто в одном экземпляре, когда едет, не остается без внимания. Вложено много средств и времени. На обмен 5 000» – сказано в объявлении. При этом продавец указал цену автомобиля $2500.

В объявлении выложены также фото документов.

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