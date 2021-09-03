Украинец продаёт уникальный автомобиль по цене двух смартфонов

На одном из сайтов по продаже подержанных авто появилось объявление о продаже самодельного кабриолета.

Донором скорее всего послужило первое поколение Opel Kadett, ведь в объявлении указан 1987 год выпуска. Однако, задняя оптика и формы кузова очень похожи на аналогичные у Opel Astra первого поколения, которое выпускалось с 1991 по 1998 год, пишет sud.ua .

«Авто в одном экземпляре, когда едет, не остается без внимания. Вложено много средств и времени. На обмен 5 000» – сказано в объявлении. При этом продавец указал цену автомобиля $2500.

В объявлении выложены также фото документов.