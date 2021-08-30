SkyUp лишил некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа с включенным багажом Standard возможность выбирать места заранее. Об этом свидетельствует обновленная информация авиаперевозчика, пишет avianews.com.

Что изменили

Ранее пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах.

Согласно обновленным правилам, за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить от $6 до $21 в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна.

Бесплатное бронирование мест заранее осталось только у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

По тарифу Standard SkyUp оставил возможность бесплатно выбирать место во время онлайн-регистрации, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов. Дистанционная регистрация открывается для таких билетов за 15 дней до вылета.