Начались продажи обновленного Subaru Forester

Subaru начала продавать обновленный Subaru Forester, официальная презентация которого состоялась весной текущего года. Правда, пока он доступен только в Японии.

Начались продажи обновленного Subaru Forester

У обновленного Forester новая большая решетка радиатора, новые светодиодные фары, а также новые бамперы. У переднего бампера мы заметили новые боковые вентиляционные отверстия с тонкими полосками светодиодов.

Изменения в дизайне кузова не очень большие, но все-таки заметные. Точно так же и в салоне, который теперь отделан новыми материалами. Японцы оснащают свой кроссовер современными системами коммуникации, безопасности и помощи водителю.

Начались продажи обновленного Subaru Forester

У Forester модернизировали шасси. Гибридная версия получила систему, которая обеспечивает быстрое переключение передач. Кроме того, японцы обновили систему EyeSight (у нее теперь больше возможностей).

В Японии у Forester два двигателя. Это 2,0 л оппозитный мотор мощностью 145 л.с. и 188 Нм крутящего момента, и 1,8 л турбомотор мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка передач – бесступенчатый вариатор. Привод – полный.

Начались продажи обновленного Subaru Forester

О том, когда рестайлинговый Forester приедет в Украину, Subaru пока ничего не сообщает.

В Украине сейчас Subaru Forester стоит в базовой комплектации от 865 500 гривен. Он оснащается 2,0 л оппозитным двигателем мощностью 156 л.с.

Начались продажи обновленного Subaru Forester

Напомним, ранее Subaru показал, каким будет брутальный Forester.


Максимов Віталій, Тудей

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