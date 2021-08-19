В Киеве начали прививать от ковида в автобусе

Записываться на вакцинацию не нужно, но нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Фото: Суспільне

В Киеве с 19 августа появилась возможность привиться от коронавируса в автобусах. Первый из них под мобильный пункт вакцинации обустроили возле станции метро "Героев Днепра", пишет "Общественное".

Это обычный автобус "Богдан", который киевляне привыкли видеть в качестве маршрутного такси. Для прививки нужно иметь с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, а вот записываться заранее не надо.

На выбор предлагают вакцины CoronaVac и Pfizer. Центр вакцинации будет работать по 22 августа с 9 до 13 часов.

За первые несколько часов работы в прививочной "маршрутке" привились пять человек. Сначала в автобусе надо заполнить письмо-согласие, а затем получить укол.

"Медсестра Валентина Коханова рассказала Общественному, что все медицинское оборудование в автобусе стерильное, сам автобус дезинфицировали утром 18 августа, и планируют делать это и после рабочего дня. До 13 часов в автобусе смогут провакцинировать максимум 100 человек", - отметили в СМИ .