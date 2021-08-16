На Прикарпатье во время выезда на вызов разбилась пожарная машина, шесть спасателей госпитализированы

Водитель на высокой скорости объезжал препятствие и не справился с управлением.

Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

В поселке Выгода в Ивано-Франковской области утром 16 августа разбилась пожарная машина. В результате аварии пострадали шестеро спасателей, которых пришлось госпитализировать в Долинскую больницу.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Во время следования на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Кольского района, на автомобильной дороге Р-21 «Долина - Хуст» в пгт. Выгода Кольского района перевернулся пожарный автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й ГПРЧ города Долина, находившихся в пожарном автомобиле", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП установит полиция.

По предварительным данным, водитель пожарной машины на высокой скорости объезжал участок дороги, которую ремонтируют, и потерял управление. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Напомним, что это второе ДТП с пожарными машинами за последние два дня.

15 августа в городе Северодонецк Луганской области пожарная автоцистерна, направляясь на вызов, попала в ДТП. В этой аварии никто не пострадал.

Виновником ДТП стал водитель гражданского авто, который не предоставил преимущество в движении пожарному спецтранспорту, ехавшему с включенными световыми и звуковыми специальными сигналами. Чтобы избежать столкновения, водитель пожарной автоцистерны вынужден был съехать с дорожного полотна, в результате этого автоцистерна снесла опору электропередач и перевернулась.

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