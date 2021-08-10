Стало известно, зачем в электромобили ставят ГБО

В Украине с 2020 года заметно увеличилась стоимость установки и регистрации ГБО, да и цена автогаза постоянно повышается. Однако, многие украинские водители все равно переоборудуют свои машины. Причем, ГБО ставят даже на электрокары. Технический директор сетей автогазовых СТО "Профигаз" Евгений Устименко объяснил, почему они это делают, передает UBR.

По его словам, чаще всего ГБО устанавливают на доступные электромобили, такие, как, например, Nissan Leaf и Renault Zoe. Переоборудование позволяет увеличить у них запас хода.

Но нужно подчеркнуть, что в электромобили устанавливают печку и подключенный к ней газовый баллон, а не полноценное газоболонное оборудование. То есть электрокар по-прежнему ездит на электричестве, а не на автогазе.

Благодаря автономной печке энергия аккумулятора не расходуется на обогрев салона. То есть машина проезжает больше.

Устименко сообщил, что установка газовой печки обходится примерно в 8-15 тыс. гривен, в зависимости от отопителя. Такое оборудование может быть выгодно для служб такси.

Напомним, ранее мы рассказали о ТОП-5 мифов про ГБО, в которые уже давно пора перестать верить.