Заброшенный под Гостомелем Капвей стал музейным экспонатом

Экспериментальный рельсовый автобус на резиновых колесах перевезли в Киев.

Фото: facebook.com/aviamuseumua

Экспериментальный рельсовый автобус Капвей, который много лет находился на полигоне под Гостомелем, перевезли в Киев, где он станет экспонатом Государственного музея авиации им О.К. Антонова.

Об этом сообщается в фейсбуке музея.

Капвей пыталась реализовать одноименная частная компания, которая в 2004 году построила 300-метровую колею между Гостомелем и селом Мощун. Планировалось, что вагон Капвей на резиновых колесах сможет развивать скорость до 100 км/ч. Он был изготовлен в единственном экземпляре на белорусском предприятии "Белкоммунмаш".

Вагон капвея должен был вмещать до 150 человек.

"Несмотря на заинтересованность должностных лиц и мэров городов, проект не получил практического использования. Рельсы были демонтированы, а вагон уже более десяти лет стоял под открытым небом на полигоне", - рассказали в музее.

Теперь он будет находиться в столице на выставочной площадке.

Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua

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