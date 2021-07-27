Новый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортом

Цель - как можно дольше сохранить обновленные украинские дороги в хорошем состоянии.

Новоназначенный глава МВД Денис Монастырский считает, что в Украине должен быть усилен контроль за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эта тема поднималась во время встречи главы МВД с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

По словам Монастырского, в настоящее время дороги в Украине испытывают трансформации.

"Есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особо актуально усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом", - заявил глава МВД .

Отмечается, что стороны, среди прочего, обсудили пути сотрудничества в усилении ответственности за перегрузки транспортом дорог.

"Набираем обороты и работаем вместе с Министерством инфраструктуры над аудитом уже действующей системы габаритно-весового контроля и взаимодействуем при запуске новых объектов", - сказал глава МВД .

Напомним, до конца текущего года на дорогах Украины запланировано установить более 100 WIM-комплексов взвешивания транспорта.