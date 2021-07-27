Новый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортом

Цель - как можно дольше сохранить обновленные украинские дороги в хорошем состоянии.

Новый глава МВД обещает усилить контроль за тяжеловесным транспортом
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Новоназначенный глава МВД Денис Монастырский считает, что в Украине должен быть усилен контроль за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эта тема поднималась во время встречи главы МВД с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

По словам Монастырского, в настоящее время дороги в Украине испытывают трансформации.

"Есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особо актуально усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом", - заявил глава МВД.

Отмечается, что стороны, среди прочего, обсудили пути сотрудничества в усилении ответственности за перегрузки транспортом дорог.

"Набираем обороты и работаем вместе с Министерством инфраструктуры над аудитом уже действующей системы габаритно-весового контроля и взаимодействуем при запуске новых объектов", - сказал глава МВД.

Напомним, до конца текущего года на дорогах Украины запланировано установить более 100 WIM-комплексов взвешивания транспорта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолетВ Калифорнии разбился и взорвался частный реактивный самолет
В китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погиблиВ китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погибли
Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan
На трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибшийНа трассе Киев - Одесса рейсовый автобус влетел в припаркованную фуру, есть погибший
В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнованийВ выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали новый дешевый кроссовер KiaВ Сети показали новый дешевый кроссовер Kia
Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000Geely начинает продавать новый паркетник за $12 000
Шпионы рассекретили новый Kia SoulШпионы рассекретили новый Kia Soul
Шпионы впервые показали новый гибридный Kia SportageШпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage
Kia показала новый Sportage в базовой комплектацииKia показала новый Sportage в базовой комплектации
Honda разрабатывает новый кроссоверHonda разрабатывает новый кроссовер
В Украине полиция усилит контроль над водителямиВ Украине полиция усилит контроль над водителями
В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены ценыВ Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены
В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300
Таможня обещает решить проблему растаможки евроблях из РФТаможня обещает решить проблему растаможки евроблях из РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости