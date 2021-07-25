В Украине заметили редкий Porsche, способный разгоняться до 301 км/час

На улицах Киева заметили редкий лимитированный суперкар Porsche 718 Spyder.

Такая машина официально в Украине не представлена, в Европе она стоит от 93 тысяч евро, это более трех миллионов гривен. На данный момент в Украине таких автомобилей всего два. Обе машины принадлежат харьковчанам, но один из них решил заехать на ней в Киев .

Данный автомобиль имеет характерный дизайн с парой обтекателей за сиденьями. Кроме этого, у машины особенная тканевая крыша, сообщает издание Vgorode.ua .

Известно, что такой суперкар разгоняется до 100 километров в час за 4,4 секунды. А максимальная скорость Porsche 718 Spyder — 301 километр в час. Также следует отметить, что на данный момент это лучший вариант современной линейки Porsche Boxster.

Автомобиль двухместный. Его длина составляет 4,43 метра, ширина — 1,8 метра, а высота — 1,25 метра. У этого автомобиля задний привод и механическая коробка передач. Разработчики приняли решение не продавать данный суперкар на автоматической коробке передач даже за дополнительную оплату