Камеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТП

В Украине уже больше года работают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, оштрафовав водителей на сотни миллионов гривен, однако, количество ДТП не снижается, а, наоборот, увеличивается. Об этом свидетельствуют данные Нацполиции.

В частности, в I полугодии 2021 года на украинских дорогах полиция зарегистрировала 86 459 ДТП. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как известно, первыми камеры автофиксации нарушений ПДД получили Киев и Киевская область. Однако, новейшие технологии не смогли помочь снизить количество дорожных аварий.

Так, в первом полугодии 2021 года в Киеве произошло 21 238 дорожных аварий, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В них погибли 47 человек.

В Киевской области с января по июнь 2021 года произошло 7 867 ДТП, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли – 92 человека (+37%).

В Одесской области в I полугодии 2021 года произошло 7 552 ДТП (+16,5%), в Днепропетровской области – 6 840 (+24,3%), а в Харьковской – 5 770 (+10,6%).

В нынешнем году наблюдалось снижение количество ДТП с тяжелыми последствиями и смертельных аварий. Сыграли ли в этом свою роль камеры фиксации – пока не понятно.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.