Камеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТП

В Украине уже больше года работают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, оштрафовав водителей на сотни миллионов гривен, однако, количество ДТП не снижается, а, наоборот, увеличивается. Об этом свидетельствуют данные Нацполиции.

Камеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТП

В частности, в I полугодии 2021 года на украинских дорогах полиция зарегистрировала 86 459 ДТП. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как известно, первыми камеры автофиксации нарушений ПДД получили Киев и Киевская область. Однако, новейшие технологии не смогли помочь снизить количество дорожных аварий.

Так, в первом полугодии 2021 года в Киеве произошло 21 238 дорожных аварий, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В них погибли 47 человек.

В Киевской области с января по июнь 2021 года произошло 7 867 ДТП, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли – 92 человека (+37%).

В Одесской области в I полугодии 2021 года произошло 7 552 ДТП (+16,5%), в Днепропетровской области – 6 840 (+24,3%), а в Харьковской – 5 770 (+10,6%).

В нынешнем году наблюдалось снижение количество ДТП с тяжелыми последствиями и смертельных аварий. Сыграли ли в этом свою роль камеры фиксации – пока не понятно.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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