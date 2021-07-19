На трассе в Херсонской области грузовик сбил насмерть патрульного

Полицейский стоял возле служебного автомобиля.

На трассе в Херсонской области грузовик сбил насмерть патрульного
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ночью в понедельник на трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Херсонской области погиб патрульный полицейский.

Как сообщается в фейсбуке полиции, инспектор около двух ночи остановил грузовик. В это время в служебный автомобиль и полицейского, который стоял рядом, врезался другой грузовик DAF.

Мужчина погиб на месте происшествия.

Полицейскому было 29 лет, его звали Дмитрий Сапога.

Он служил в патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.

Напомним, в начале года в Николаеве пьяный водитель сбил сотрудницу патрульной полиции и пытался скрыться с места ДТП. Тогда женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.

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