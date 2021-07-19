2021-07-19
На трассе в Херсонской области грузовик сбил насмерть патрульного
Полицейский стоял возле служебного автомобиля.
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Ночью в понедельник на трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Херсонской области погиб патрульный полицейский.
Как сообщается в фейсбуке полиции, инспектор около двух ночи остановил грузовик. В это время в служебный автомобиль и полицейского, который стоял рядом, врезался другой грузовик DAF.
Мужчина погиб на месте происшествия.
Полицейскому было 29 лет, его звали Дмитрий Сапога.
Он служил в патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.
Напомним, в начале года в Николаеве пьяный водитель сбил сотрудницу патрульной полиции и пытался скрыться с места ДТП. Тогда женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.