В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТП

За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТП
Фото: bigkyiv.com.ua

В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в мае этого года на улице Василия Касияна. В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от свидетеля аварии о том, что водитель легкового автомобиля, двигаясь по полосе, на которой проводятся ремонтные работы, наехал на пешехода и с места совершения преступления скрылся.

В результате аварии погибла 65-летняя женщина.

Благодаря свидетелю события, который преследовал автомобиль нарушителя, полицейские задержали 35-летнего водителя иномарки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,74 промилле. Также правоохранители выяснили, что автомобиль, на котором правонарушитель совершил дорожно-транспортное происшествие, он украл у знакомого.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения), ч.1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины, завершено. Собранные материалы вместе с обвинительным актом направлены в Голосеевский районный суд.

Следователи направили обвинительный акт в Голосеевский районный суд. За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком.

Ранее в полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся.

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