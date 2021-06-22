Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет

В мае 2021 года цены на бывшие в употреблении автомобили в США достигли 68-летнего рекорда. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Businessinsider.

Фото: mrzauto.com

Почему начался рост цен

Увеличение продаж объясняется несколькими факторами. Среди них:

в пандемию б/у авто не проходят столько километров, как раньше, сохраняя ресурс для дальнейшей эксплуатации;

из-за нехватки ряда ключевых товаров, включая компьютерные чипы, замедлено производство новых автомобилей;

автовладельцы все чаще отказываются от утилизации своих старых авто, вкладывая деньги в поддержку их технического состояния, что также увеличивает их стоимость на вторичном рынке.

В издании отмечают, что благодаря росту цен на новые автомобили и пандемии covid-19 старые автомобили становятся все более ценным товаром, даже несмотря на увеличение их возраста.

Согласно данным исследовательской компании J.D. Power, цена этих авто в мае достигла для США рекордной отметки — более $38 тыс.

Так, по данным IHS, за последние 15 лет средний возраст автомобилей в американском автопарке неуклонно растет и в прошлом году достиг отметки 12 лет, что на 2 месяца больше, чем годом ранее.

Напомним

В мае украинские номера получили 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

В то же время в апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.