Член партии "Слуга народа", народный депутат и актер Василий Вирастюк продал свой минивэн Toyota Sienna. Об этом он сообщил в Facebook.

Вирастюк рассказал, что он был полностью доволен этим автомобилем. Каких-то серьезных нареканий у него не было.

За сколько Вирастюк продал свой минивэн Sienna – он рассказывать не стал. Если такой автомобиль находится в хорошем состоянии и имеет не очень большой пробег и возраст, то за него могут заплатить около 1 300 000 гривен.

Вирастюк заявил, что у него уже есть традиция, каждый раз при продаже своего б/у автомобиля размещать в Сети фото об этом. В 2016 году он продал Cadillac, а в 2018 году - Mercedes-Benz Viano.

Ранее Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области.