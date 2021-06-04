Новый электромобиль сможет самостоятельно зарабатывать деньги

Канадская компания Daymak анонсировала необычный электромобиль Spiritus. Его фишкой станет функция майнинга криптовалюты, пишет «ТопЖыр».

Daymak Spiritus – первый в мире авто, способный майнить. Делать это он будет во время стоянки или подзарядки, причем можно выбрать самые разные криптовалюты – от Dodgecoin до Bitcoin. Предусмотрен и специальный кошелек для хранения криптовалюты.

На этом особенности Spiritus не заканчиваются. Его также планируют оснастить функцией беспроводной зарядки. Да и сам электрокар нестандартный – он небольшой (3,8 м в длину) и трехколесный. На крыше могут поставить солнечные батареи.

На выбор предложат несколько версий Daymak Spiritus. Базовый 102-сильный вариант за 20 тыс. долларов сможет проехать примерно 290 км без подзарядки и разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.

У топовой 200-сильной версии с карбоновым кузовом запас хода составит 480 км, а разгон до сотни займет всего 1,8 с. Но и стоить она будет $149 тыс. Купить электромобиль, естественно, можно за биткоины, а также за Ethereum, Dogecoin и Cardano.

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