Немецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев
Выход Eurowings на украинский рынок планировался еще в 2017-м.
Лоукостер Eurowings из Германии, входящий в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину - из Дюссельдорфа в Киев.
Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт "Борисполь" с 1 сентября с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам, сообщает Аvianews.
Eurowings продает билеты по цене от 49,99 долларов в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только одного предмета ручной клади. За 9 долларов пассажир может докупить услугу приоритетной посадки, которая позволяет взять в салон самолета второе место багажа.
Регистрацию на рейс Eurowings нужно проходить через интернет. Если купить самый дешевый билет и зарегистрироваться на стойке в аэропорту, это будет стоить 3-6 долларов.
Из Дюссельдорфа самолет будет отправляться в 11:30 с прибытием в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева планируется в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.
В 2017 году тогдашний гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщал, что Eurowings в 2018 году выйдет на рынок Украины с двумя рейсами из Берлина и Дюссельдорфа в Киев. Но лоукостер не открыл эти маршруты.
С 2009 по 2010 годы в Украине работал другой лоукостер из Lufthansa Group - Germanwings. Он летал на линии Киев-Кельн, но не выдержал конкуренции с другим лоукостером - Wizz Air и свернул полетную программу из-за низкой загрузки самолетов.