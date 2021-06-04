Немецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев

Выход Eurowings на украинский рынок планировался еще в 2017-м.

Немецкий лоукостер запускает рейсы из Дюссельдорфа в Киев
Фото: avianews.com

Лоукостер Eurowings из Германии, входящий в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину - из Дюссельдорфа в Киев.

Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт "Борисполь" с 1 сентября с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам, сообщает Аvianews.

Eurowings продает билеты по цене от 49,99 долларов в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только одного предмета ручной клади. За 9 долларов пассажир может докупить услугу приоритетной посадки, которая позволяет взять в салон самолета второе место багажа.

Регистрацию на рейс Eurowings нужно проходить через интернет. Если купить самый дешевый билет и зарегистрироваться на стойке в аэропорту, это будет стоить 3-6 долларов.

Из Дюссельдорфа самолет будет отправляться в 11:30 с прибытием в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева планируется в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.

В 2017 году тогдашний гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщал, что Eurowings в 2018 году выйдет на рынок Украины с двумя рейсами из Берлина и Дюссельдорфа в Киев. Но лоукостер не открыл эти маршруты.

С 2009 по 2010 годы в Украине работал другой лоукостер из Lufthansa Group - Germanwings. Он летал на линии Киев-Кельн, но не выдержал конкуренции с другим лоукостером - Wizz Air и свернул полетную программу из-за низкой загрузки самолетов.

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