Камеры автофиксации обошлись украинским водителям в 260 млн грн

С июня 2020 года по июнь 2021 года благодаря камерам автофиксации нарушений ПДД, которые регистрируют превышение скоростного режима, в Украине составили 1 738 119 постановлений. Лихачи оплатили в общей сумме штраф в размере 260 млн гривен. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

За первый год работы системы автофиксации водители, нарушившие скоростной режим, оплатили 1 479 726 постановлений.

При этом почти 90% всех штрафов по камерам автофиксации нарушений ПДД оплачивались в первые 10 дней. Причина этого в том, что если оплатить штраф в первые 10 дней, то будет скидка в 50%.

Белошицкий отметил, что по сравнению с прошлым годом в Украине на 17% снизилось количество ДТП с погибшими и на 14% - количество ДТП с травмированными. Тем не менее, в 2020 году на украинских дорогах в результате аварий погибли 3 554 человека.

Ранее стало известно, что к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Это должно помочь резко снизить количество ДТП.