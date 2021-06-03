Камеры автофиксации обошлись украинским водителям в 260 млн грн

С июня 2020 года по июнь 2021 года благодаря камерам автофиксации нарушений ПДД, которые регистрируют превышение скоростного режима, в Украине составили 1 738 119 постановлений. Лихачи оплатили в общей сумме штраф в размере 260 млн гривен. Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Камеры автофиксации обошлись украинским водителям в 260 млн грн

За первый год работы системы автофиксации водители, нарушившие скоростной режим, оплатили 1 479 726 постановлений.

При этом почти 90% всех штрафов по камерам автофиксации нарушений ПДД оплачивались в первые 10 дней. Причина этого в том, что если оплатить штраф в первые 10 дней, то будет скидка в 50%.

Белошицкий отметил, что по сравнению с прошлым годом в Украине на 17% снизилось количество ДТП с погибшими и на 14% - количество ДТП с травмированными. Тем не менее, в 2020 году на украинских дорогах в результате аварий погибли 3 554 человека.

Ранее стало известно, что к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Это должно помочь резко снизить количество ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
Восемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле ХерсонаВосемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле Херсона
"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю
Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяцаСкоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"
В Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД
Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного маслаВодителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла
Камеры автофиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городеКамеры автофиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе
На заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздниковНа заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздников
В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковкиВ Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки
МВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДДМВД предложит водителям зарабатывать на нарушителях ПДД
Украинским водителям разрешили показывать нотариально заверенные копии техпаспортаУкраинским водителям разрешили показывать нотариально заверенные копии техпаспорта
Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море возле Румынии, есть жертвыГрузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море возле Румынии, есть жертвы
Водителям показали, что будет после мойки авто при -40 градусах мороза
Последние новости
Подгружаем последние новости